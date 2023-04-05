Анонсирован бой Бека Нурмаганбета в США

Бек Нурмаганбет. Фото: instagram.com/nurmaganbet.bek.kazbekuli/

Казахстанский боксер-профессионал Бек Нурмаганбет, выступающий во втором среднем весе, проведет свой следующий поединок 15 апреля в американском городе Помон, передает NUR.KZ.

Согласно информации промоутерской компании Suleimen Promotions, Нурмаганбет выйдет на ринг 15 апреля. Его соперником станет венесуэлец Эбер Рондон, в активе которого 20 побед на профессиональном ринге (13 досрочных). Также послужной список насчитывает три поражения.

Предстоящий поединок состоится в лимите второго среднего веса. Он будет рассчитан на восемь раундов.

Добавим, что казахстанец свой последний бой провел в октябре прошлого года. В Мексике он победил местного боксера Лусиано Араухо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2015586-anonsirovan-boy-beka-nurmaganbeta-v-ssha/