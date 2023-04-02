Легенда бокса Рой Джонс проиграл экс-чемпиону UFC Энтони Петтису

Рой Джонс-младший. Фото: Lewis Storey/Getty Images

Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший (США) потерпел поражение от соотечественника Энтони Петтиса, который некогда владел титулом чемпиона UFC, передает NUR.KZ.

Бой состоялся в Милуоки (США). Он являлся главным событием вечера и прошел в супертяжелом весе. 54-летний Джонс и 36-летний Петтис сразились в ринге по правилам бокса.

Лучше смотрелся Петтис, который провел дебютный поединок в боксе. Особенно успешным для него стал третий раунд. Также он владел преимуществом и в других трехминутках. Легендарный Джонс особо ничего не смог противопоставить оппоненту.

В итоге судьи отдали победу Петтису - 76-76, 77-75 и 78-74.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2015085-legenda-boksa-roy-dzhons-proigral-eks-chempionu-ufc-entoni-pettisu/