Уйалдер: Фьюри - это читер. Я много чего знаю

Деонтей Уайлдер. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Американский боксер Деонтей Уайлдер, выступающий в супертяжелой весовой категории, рассказал о своем отошении к британцу Тайсону Фьюри, передает NUR.KZ со ссылкой на ESNews.

Уайлдер не стал скрывать личной неприязни. При этом он вновь заговорил о мошенничестве Фьюри в ринге.

"Терпеть его не могу. И все знают, за что именно. Он мошенник и читер. Я много чего знаю. Многие важные люди в мире бокса много чего знают. Их нельзя обвести вокруг пальца.

Тем не менее, бокс - это мирная площадка. Мы можем сосуществовать друг с другом. Ты остаешься там, а я остаюсь здесь. Вот и все",- сказал Уайлдер.

Напомним, Фьюри и Деонтей встречались в ринге три раза. Один раз бой завершился вничью. Оставшиеся два поединка выиграл британец.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2014779-uyalder-fyuri-eto-chiter-ya-mnogo-chego-znayu/