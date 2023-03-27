Джойс: Готов сразиться с Фьюри вместо Усика

Джо Джойс. Фото: James Chance/Getty Images

Британский боксер-супертяжеловес Джо Джойс заявил о готовности выйти в ринг и сразиться против соотечественника Тайсона Фьюри, передает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mail.

Об этом он сообщил после того, как сорвался бой Фьюри с украинцем Александром Усиком.

"Да, я готов принять эту игру. Но сначала я должен 15 апреля подраться с Чжаном. Это большое событие. Так что первым делом необходимо разобраться с ним.

Фьюри сказал, что готов встретиться со мной, если не будет драться с Усиком. Это будет очень легко устроить. Мы оба работаем с одним промоутером. Как бы то ни было, это был бы прекрасный поединок. Любителям бокса интересно наше противостояние. Я готов",- озвучил Джойс.

Добавим, что Джойс в данный момент является "временным" чемпионом мира по версии WBO в супертяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2014239-dzhoys-gotov-srazitsya-s-fyuri-vmesto-usika/