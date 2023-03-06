Назван состав сборной Казахстана по боксу на участие в чемпионате мира среди женщин

Алуа Балкибекова. Фото: aiba.com

Тренерский штаб женской сборной Казахстана по боксу обнародовал состав на участие в чемпионате мира в Нью-Дели (Индия), передает NUR.KZ со ссылкой на аккаунт Федерации в Instagram.

Наши спортсменки представят страну в 12 весовых категориях.

До 48 килограммов - Алуа Балкибекова;

До 50 килограммов - Назым Қызайбай;

До 52 килограммов - Жазира Оракбаева;

До 54 килограммов - Жайна Шекербекова;

До 57 килограммов - Карина Ибрагимова;

До 60 килограммов - Римма Волосенко;

До 63 килограммов - Аида Абикеева;

До 66 килограммов - Надежда Рябец;

До 70 килограммов - Мадина Нуршаева;

До 75 килограммов - Валентина Хальзова;

До 81 килограмма - Фариза Шолтай;

Свыше 81 килограмма- Ляззат Кунгейбаева.

Добавим, что мировое первенство пройдет с 14 по 26 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2011957-nazvan-sostav-sbornoy-kazahstana-po-boksu-na-uchastie-v-chempionate-mira-sredi-zhenschin/