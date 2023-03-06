Назван состав сборной Казахстана по боксу на участие в чемпионате мира среди женщин

Тренерский штаб женской сборной Казахстана по боксу обнародовал состав на участие в чемпионате мира в Нью-Дели (Индия), передает NUR.KZ со ссылкой на аккаунт Федерации в Instagram.
Наши спортсменки представят страну в 12 весовых категориях.
До 48 килограммов - Алуа Балкибекова;
До 50 килограммов - Назым Қызайбай;
До 52 килограммов - Жазира Оракбаева;
До 54 килограммов - Жайна Шекербекова;
До 57 килограммов - Карина Ибрагимова;
До 60 килограммов - Римма Волосенко;
До 63 килограммов - Аида Абикеева;
До 66 килограммов - Надежда Рябец;
До 70 килограммов - Мадина Нуршаева;
До 75 килограммов - Валентина Хальзова;
До 81 килограмма - Фариза Шолтай;
Свыше 81 килограмма- Ляззат Кунгейбаева.
Добавим, что мировое первенство пройдет с 14 по 26 марта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2011957-nazvan-sostav-sbornoy-kazahstana-po-boksu-na-uchastie-v-chempionate-mira-sredi-zhenschin/