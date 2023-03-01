Майк Тайсон назвал самого сильного панчера в истории супертяжелого веса

Майк Тайсон. Фото: Donald Kravitz/Getty Images

Легенда мирового бокса Майк Тайсон (США) назвал имя самого тяжело бьющего панчера в истории супертяжелого веса, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал FightCamp.

"Безусловно, Джордж Форман - самый тяжело бьющий панчер в истории. Я даже не могу представить себе никого, кто бы мог с ним в этом соревноваться, встать рядом. Никого нет, у кого была бы хоть примерно такая же мощь и разрушительная сила в ударах",- озвучил Тайсон.

Напомним, Майк Тайсон становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. В 2011 году был включен в Международный зал боксерской славы.

Джордж форман также является легендой мирового бокса. Владел различными титулами. Признавался самым сокрушительным боксером в истории по версии WBC. Также включен в Международный зал боксерский славы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2011364-mayk-tayson-nazval-samogo-silnogo-panchera-v-istorii-supertyazhelogo-vesa/