Боксер Виктор Коточигов вернется на ринг 26 февраля

Виктор Коточигов. Фото: instagram.com/viktor.boxerkz/

Выступающий в легком дивизионе казахстанский боксер-профессионал Виктор Коточигов (13-2, 5КО) назвал дату возвращения на ринг, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Виктора, следующий бой он проведет в столице Узбекистана.

"Я уже отбоксировал в декабре прошлого года, теперь планирую выступить 26 февраля в Ташкенте. Кто будет моим соперником? Пока сказать не могу", - заявил Коточигов.

Напомним, что в декабре прошлого года в Дубае (ОАЭ) 29-летний казахстанский боксер победил Исака Мусхи из Танзании.

Всего в активе Виктора Коточигова 13 побед (из них 5 нокаутом) на профи-ринге при двух поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2008976-bokser-viktor-kotochigov-vernetsya-na-ring-26-fevralya/