Боксер Али Балоев проведет матч-реванш с Саговым

Али Балоев. Фото: instagram.com/ali_boxing_kz/

Выступающий в первом тяжелом весе казахстанский боксер-профессионал Али Балоев узнал имя следующего соперника и дату возвращения на ринг, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Boxrec.com.

По информации источника, следующим оппонентом Балоева вновь станет россиянин Курейш Сагов. На сей раз поединок состоится 18 марта в Дубае (ОАЭ).

Бой будет рассчитан на восемь раундов и пройдет в рамках первого тяжелого дивизиона.

Напомним, что первый бой между боксерами прошел в сентябре прошлого года в Москве (Россия), тогда сенсационную победу нокаутом одержал Курейш Сагов. То поражение стало первым для Али Балоева на профи-ринге.

Всего в активе 29-летнего казахстанского боксера 12 побед (из них 8 нокаутом) в профессионалах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2007426-bokser-ali-baloev-provedet-match-revansh-s-sagovym/