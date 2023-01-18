"У него больше всего поясов": экс-чемпион мира Джулиан Уильямс бросил вызов Головкину

Джулиан Уильямс. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Бывший чемпион мира в первом среднем весе американец Джулиан Уильямс заявил о намерении провести бой против казахстанца Геннадия Головкина, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

По словам 32-летнего американского боксера, с переходом в средний вес он стал чувствовать себя лучше. Также Джулиан заявил, что готов побиться за титул в новом для себя дивизионе.

"Я не уверен, как далеко продвинулся, но думаю, что у меня будет шанс подраться за титул. Не уверен против кого, но я получу такую возможность.

Геннадий Головкин - лучший в этом дивизионе. У него больше всего поясов. У него громкое имя и наследие. Я думаю, он все еще опасен.

Не хочу говорить, что он сдал. Просто Головкин стал старше. Он также побеждает всех, он член Зала славы и просто отличный боксер. Я его уважаю", - сказал Уильямс.

Напомним, что на счету Джулиана Уильямса 28 побед (16 нокаутом) при трех поражениях. Тогда как Геннадий Головкин владеет титулами WBA и IBF в среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2005859-u-nego-bolshe-vsego-poyasov-eks-chempion-mira-dzhulian-uilyams-brosil-vyzov-golovkinu/