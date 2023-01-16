Жанибек Алимханулы: Буду чемпионом мира в четырех дивизионах

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Чемпион мира по версии WBO (Всемирная боксерская организация) в среднем весе непобежденный казахстанец Жанибек Алимханулы поделился планами на будущее, передает NUR.KZ.

По словам Жанибека, он намерен стать чемпионом мира в четырех весовых категориях.

"Мои дорогие новые поклонники! Я чемпион Азии, чемпион Азиатских игр. А еще я чемпион мира по любительскому боксу. Теперь я чемпион мира в профессионалах! И этого мне мало! Я буду чемпионом в четырех весовых категориях, Иншаллах!", - написал Алимханулы в Twitter.

Напомним, что на профессиональном ринге 29-летний казахстанский боксер идет без поражений. В его активе 13 побед, из которых восемь он завершил досрочно.

Сейчас Жанибек Алимханулы владеет титулом WBO в среднем весе (до 72 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2005558-zhanibek-alimhanuly-budu-chempionom-mira-v-chetyreh-divizionah/