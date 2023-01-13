Экс-чемпион мира Рокки Филдинг завершил карьеру боксера

Рокки Филдинг. Фото: Lewis Storey/Getty Images)

Бывший чемпион мира Рокки Филдинг (Великобритания) официально объявил о завершении карьеры профессионального боксера, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

"Объявляю о завершении карьеры. Двадцать шесть лет занятий боксом с момента, когда я пришел в зал в девятилетнем возрасте. И то, я пришел туда только для того, что поддержать свою форму перед началом футбольного сезона.

Я мечтал стать чемпионом мира. Мечтал драться в Madosin Square Garden, и чтобы Майкл Баффер объявлял мое имя. Все сбылось",- заявил Филдинг.

Филдинг в 2017 году завоевал титул чемпиона мира WBA World, победив Тайрона Цойге. Через год этот пояс он потерял в бою против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2005302-eks-chempion-mira-rokki-filding-zavershil-kareru-boksera/