Легендарный Холифилд назвал один из самых ожидаемых поединков в боксе

Артур Бетербиев. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира Эвандер Холифилд назвал поединок, который в данный момент является одним из самых ожидаемых в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

По его словам, таковым является бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Холифилд призвал как можно скорее разрушить все преграды и организовать встречу.

"Я вам говорю, Бивол против Бетербиева - один из самых ожидаемых боев во всем мире. Я думаю, что этот поединок будет захватывающим. Важно, чтобы все преграды были разрушены, а все вопросы решены для того, чтобы организовать этот бой",- заявил Холифилд.

Добавим, что Бетербиев в конце января будет проводить защиту WBC, WBO, IBF против Энтони Ярда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2004843-legendarnyy-holifild-nazval-odin-iz-samyh-ozhidaemyh-poedinkov-v-bokse/