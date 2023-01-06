Боксер Серик Мусадилов вернется на ринг в марте

Серик Мусадилов. Фото: instagram.com/serikmussadilov/

Выступающий в первом тяжелом весе непобежденный казахстанский боксер-профессионал Серик Мусадилов узнал дату возвращения на ринг, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Boxrec.com.

По информации источника, Мусадилов следующий поединок проведет 11 марта в Орландо (штат Флорида, США).

Ожидается, что бой пройдет в рамках первого тяжелого веса и будет рассчитан на десять раундов. Имя соперника пока неизвестно.

Напомним, что 28-летний казахстанский боксер идет в профессионалах без поражений. На счету Серика 14 побед, из них 12 он завершил досрочно.

В последний раз Мусадилов выступал в октябре прошлого года, когда в первом же раунде досрочно остановил мексиканца Хавьера Гомеса Руэду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2004421-bokser-serik-musadilov-vernetsya-na-ring-v-marte/