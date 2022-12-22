Тедди Атлас: Джошуа никогда не подойдет к Джойсу ближе, чем на три метра

Джо Джойс. Фото: James Chance/Getty Images

Американский тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас назвал боксера, против которого никогда не будет драться британец Энтони Джошуа, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

"Команда Джошуа и Сам Энтони не подойдет к Джо Джойсу ближе, чем на три метра. Ведь Джойс играет с соперниками. У него гранитный подбородок. Напоминает мне молодого Формана. Хотя понимаю, что нужно быть аккуратным с таким вот сравнением - ему все-таки уже 38 лет. Но он напоминает мне Формана. При этом такого Формана, каким он был до своего возвращения в ринг.

Джойс - огромный боксер, с большими кулаками. Просто мощнейший панчер. Да, он не такой скоростной, но способен методично избивать оппонентов, нанося большой урон.

К тому же, Джойс - храбрый боксер. Надеюсь, он скоро заслужит титульный бой",- сказал Атлас.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2002677-teddi-atlas-dzhoshua-nikogda-ne-podoydet-k-dzhoysu-blizhe-chem-na-tri-metra/