Кроуфорд нокаутировал Аванесяна и защитил титул WBO (видео)

Американец Теренс Кроуфорд одержал досрочную победу над претендентом из России Давидом Аванесяном и защитил титул WBO в полусредней весовой категории, передает NUR.KZ.
Поединок состоялся на арене Chi Health Center (Омаха, США).
Аванесян неплохо начал бой. Он смог записать в свой актив несколько эффективных атак. Но в итоге навязать борьбу Кроуфорду у него не получилось.
Американец с каждым раундом наращивал темп. А уже в шестой трехминутку отправил претендента в нокаут.
Таким образом, он в шестой раз защитил титул WBO.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Врывайтесь в Чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2001029-krouford-nokautiroval-avanesyana-i-zaschitil-titul-wbo-video/