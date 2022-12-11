Кроуфорд нокаутировал Аванесяна и защитил титул WBO (видео)

Теренс Кроуфорд. Фото: Ed Zurga/Getty Images

Американец Теренс Кроуфорд одержал досрочную победу над претендентом из России Давидом Аванесяном и защитил титул WBO в полусредней весовой категории, передает NUR.KZ.

Поединок состоялся на арене Chi Health Center (Омаха, США).

Аванесян неплохо начал бой. Он смог записать в свой актив несколько эффективных атак. Но в итоге навязать борьбу Кроуфорду у него не получилось.

Американец с каждым раундом наращивал темп. А уже в шестой трехминутку отправил претендента в нокаут.

Таким образом, он в шестой раз защитил титул WBO.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2001029-krouford-nokautiroval-avanesyana-i-zaschitil-titul-wbo-video/