"Хочу показать казахский бокс": Ангелина Лукас подерется за титул UBO

Ангелина Лукас. Фото: instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанская профессиональная боксерша Ангелина Лукас (2-0, 1КО) следующий поединок проведет против представительницы Танзании Лулу Кайеге (8-8-3, 2КО), передает NUR.KZ.

Бой пройдет на вечере бокса в Алматы 11 декабря. На кону будет стоять титул UBO (Universal Boxing Organization) в наилегчайшем весе.

"11 декабря я сражусь за титул чемпиона мира. В родном Казахстане, в любимом городе Алматы. Я шла к этому всю сознательную жизнь. И буду счастлива сделать это в Казахстане. С вашей поддержкой. Я хочу показать наш красивый, техничный, зрелищный, казахский бокс", - написала в Instagram Ангелина.

Напомним, что Ангелина Лукас на профессиональном ринге одержала две победы (одну досрочно) из двух.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1998145-hochu-pokazat-kazahskiy-boks-angelina-lukas-poderetsya-za-titul-ubo/