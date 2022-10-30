Василий Ломаченко одержал победу над Джемейном Ортисом

Василий Ломаченко и Джемейн Ортис. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Украинский боксер Василий Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом в главном поединке вечера бокса, который состоялся в Нью-Йорке (США), передает NUR.KZ.

Бой прошел в лимите легкого веса. Он был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию.

Боксеры провели динамичный поединок, который прошел в обоюдных атаках. И Ломаченко, и Ортис записали в свой актив яркие эпизоды и эффективные атакующие действия. Украинец несколько раз потряс оппонента, но добиться досрочной победы не удалось.

В итоге судьи вынесли единогласное решение в пользу Ломаченко - 115-113, 116-112 и 117-111.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1994909-vasiliy-lomachenko/