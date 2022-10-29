Василий Ломаченко и Джемейн Ортис прошли взвешивание (видео)

Василий Ломаченко и Джемейн Ортис. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Джемейн Ортис прошли финальную процедуру взвешивания перед очным боем, который пройдет в Нью-Йорке (США), передает NUR.KZ.

Данный бой пройдет в лимите легкого веса (до 61,2 кг). Обоим боксерам удалось уложиться в положенные пределы. При этом украинец оказался немного тяжелее своего соперника.

Ломаченко показал на весах 61,1 кг. Вес Ортиса составил 60,8 кг.

Напомним, Ломаченко и Ортис встретятся в ринге 30 октября. Принимать его будет арена в Madison Square Garden.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Лицензия на осуществление деятельности букмекерской конторы №20019733 от 31.12.2020г. (действительна до 17.07.2028г.) выдана РГУ "Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан"

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1994854-vasiliy-lomachenko-i-dzhemeyn-ortis-proshli-vzveshivanie-video/