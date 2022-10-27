Тренерский штаб назвал состав сборной Казахстана по боксу на участие в чемпионате Азии

Сакен Бибосынов. Фото: instagram.com/olympickz

Тренерский штаб сборной Казахстана по боксу определился с составом на участие в чемпионате Азии, который стартует 30 октября в Аммане (Иордания), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Федерации.

На ЧА отправятся следующие боксеры:

До 48 килограммов: Санжар Ташкенбай

До 51 килограмма: Сакен Бибосынов

До 54 килограммов: Сабырхан Махмуд

До 57 килограммов: Серик Темиржанов

До 60 килограммов: Саматали Тольтаев

До 63,5 килограмма: Санатали Тольтаев

До 67 килограммов: Дулат Бекбауов

До 71 килограмма: Асланбек Шымбергенов

До 75 килограммов: Нурканат Райыс

До 80 килограммов: Нурбек Оралбай

До 86 килограммов: Сагындык Тогамбай

До 92 килограммов: Айбек Оралбай

Свыше 92 килограммов: Камшыбек Кункабаев

Соревнования в Аммане пройдут в 25 весовых категориях: 13 у мужчин и 12 у женщин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1994498-trenerskiy-shtab-nazval-sostav-sbornoy-kazahstana-po-boksu-na-uchastie-v-chempionate-azii/