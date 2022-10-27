Тренерский штаб назвал состав сборной Казахстана по боксу на участие в чемпионате Азии

Тренерский штаб сборной Казахстана по боксу определился с составом на участие в чемпионате Азии, который стартует 30 октября в Аммане (Иордания), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Федерации.
На ЧА отправятся следующие боксеры:
До 48 килограммов: Санжар Ташкенбай
До 51 килограмма: Сакен Бибосынов
До 54 килограммов: Сабырхан Махмуд
До 57 килограммов: Серик Темиржанов
До 60 килограммов: Саматали Тольтаев
До 63,5 килограмма: Санатали Тольтаев
До 67 килограммов: Дулат Бекбауов
До 71 килограмма: Асланбек Шымбергенов
До 75 килограммов: Нурканат Райыс
До 80 килограммов: Нурбек Оралбай
До 86 килограммов: Сагындык Тогамбай
До 92 килограммов: Айбек Оралбай
Свыше 92 килограммов: Камшыбек Кункабаев
Соревнования в Аммане пройдут в 25 весовых категориях: 13 у мужчин и 12 у женщин.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1994498-trenerskiy-shtab-nazval-sostav-sbornoy-kazahstana-po-boksu-na-uchastie-v-chempionate-azii/