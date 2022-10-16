Калеб Плант отправил Энтони Диррелла в нокаут (видео)

Бой Калеб Плант - Энтони Диррелл. Фото: Al Bello/Getty Images

Американский боксер Калеб Плант одержал досрочную победу над соотечественником Энтони Дирреллом в поединке, который состоялся в Бруклине (США), передает NUR.KZ.

Плант владел преимуществом. В основном он работал джебами, удерживал соперника на расстоянии. Это вынуждало Диррелла искать подходы к оппоненту - заготовленная тактика не работала.

Однако его риск не оправдался. В девятом раунде Плант отправил Диррелла в жесткий нокаут.

Данный бой носил статус элиминаторного. В нем определился претендент на титул WBC в суперсреднем весе.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1992951-kaleb-plant-otpravil-entoni-dirrella-v-nokaut-video/