Доминиканский боксер Карлос Адамес бросил вызов Головкину и Алимханулы

Карлос Адамес. Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Выступающий в среднем весе доминиканский боксер Карлос Адамес изъявил желание провести бой с чемпионами своего дивизиона, сообщает NUR.KZ со ссылкой на BoxingTalk.com.

Карлос Адамес после своей победы над мексиканцем Хуаном Монтиелем бросил вызов чемпионам среднего дивизиона: Джермаллу Чарло, Геннадию Головкину и Жанибеку Алимханулы.

"Думаю, что я номер один в среднем весе. Надеюсь, у громких имен в этом дивизионе хватит смелости, чтобы выйти со мной на ринг.

Я готов биться с чемпионами среднего веса. Не только с Чарло, но и с Головкиным и Алимханулы. Хочу встретиться с ними лицом к лицу и победить их", - заявил доминиканский боксер.

На счету Карлоса Адамеса 22 победы (из них 17 досрочно) на профи-ринге при одной неудаче.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1992150-dominikanskiy-bokser-karlos-adames-brosil-vyzov-golovkinu-i-alimhanuly/