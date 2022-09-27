Крис Юбенк-младший: Если проиграю Бенну, то уйду в отставку

Крис Юбенк-младший. Фото: Huw Fairclough/Getty Images

Британский боксер Крис Юбенко-младший заявил о том, что не сможет перенести поражение в предстоящем бою против соотечественника Конора Бенна, передает NUR.KZ со ссылкой на boxingnews24.com.

Он отметил, что на его плечах лежит большой груз ответственности, а на кону поединка лежит его карьера.

"Одного из нас ждет чрезвычайно тяжелое поражение. Не думаю, что это буду я. Это самый важный бой в моей карьере.

Я не могу проиграть этот поединок. Если я проиграю, я уйду в отставку. Это огромный груз на моих плечах. И я просто не смогу оправиться от поражения. Я слишком много пережил в спорте, чтобы позволить молодому щенку подойти и забрать то, что принадлежит мне. А мне принадлежит победа",- сказал Юбенк.

Напомним, Юбенк-младший и Бенн проведут бой 9 октября в Лондоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1989886-kris-yubenk-mladshiy-esli-proigrayu-bennu-to-uydu-v-otstavku/