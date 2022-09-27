Определилась дата титульного поединка Жана Кособуцкого

Жан Кособуцкий. Фото: instagram.com/kossobutskiy/

Обнародована дата проведения следующего поединка казахстанского боксера Жана Кособуцкого, на кону которого будет стоять титул WBC International, передает NUR.KZ.

Бой состоится 5 ноября. Принимать его будет Оберхаузен (Германия).

Соперником Кособуцкого выступит Хуссейн Мухамед, представляющий а ринге Германию. На кону встречи будет стоять титул WBC International в супертяжелом весе. Казахстанский боксер проведет защиту второстепенного пояса.

На профессиональм ринге Кособуцкий провел 18 поединков. В каждом из них он одержал победу (17 досрочных).

В последнем бою он победил Йохана Дююпу из Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1989868-opredelilas-data-titulnogo-poedinka-zhana-kosobutskogo/