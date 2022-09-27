Боксер Дерек Чисора объявил о завершении карьеры

Дерек Чисора. Фото: Tom Dulat/Getty Images

Экс-претендент на титул чемпиона мира, боксер-супертяжеловес Дерек Чисора (Великобритания) объявил о завершении спортивной карьеры, передает NUR.KZ со ссылкой на BT Sports.

Об этом стало известно после того, как известный боксер ответил на вопрос о дальнейших карьерных планах.

"Я на пенсии. И да, это официально",- заявил Чисора.

Последний поединок британский боксер провел в июле текущего года. Он оказался сильнее Кубрата Пулева из Болгарии.

В 2012 году Чисора являлся претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC, которым владел украинец Виталий Кличко. Тот бой Дерек проиграл единогласным решением судей.

За время своей карьеры он бился с такими звездами мирового бокса, как Тайсон Фьюри, Александр Усик, Дэвид Хэй, Джозеф Паркер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1989837-bokser-derek-chisora-obyavil-o-zavershenii-karery/