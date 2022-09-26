Звезда ММА Крис Сайборг с победы дебютировала в боксе (видео)

Крис Сайборг. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Экс-боец UFC, обладательница титула чемпионки Bellator Крис Сайборг из Бразилии успешно дебютировала в боксе, одержав победу на турнире Fight Music Show 2, передает NUR.KZ.

Данное событие состоялось в Бразилии. Сайборг встретилась на ринге с соотечественницей Симоной да Силвой. Спортсменки разыграли титул промоушена в среднем весе.

Поединок был рассчитан на восемь раундов и продлился всю дистанцию. Сайборг владела преимуществом, боксируя первым номером. У соперницы практически не было шансов на успех. В итоге судьи отдали ей победу единогласным решением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1989669-zvezda-mma-kris-sayborg-s-pobedy-debyutirovala-v-bokse-video/