Мейирим Нурсултанов опустился в рейтинге IBF

Мейирим Нурсултанов. Фото: David Spagnolo/Main Events

Международная боксерская федерация (IBF) произвела обновление рейтинга, по итогам которого изменились места некоторых казахстанских боксеров, передает NUR.KZ.

В средней весовой категории Мейирим Нурсултанов потерял одну строчку, но сохранил прописку в списке лучших. С 14-ой позиции он переместился на 15-ю.

Султан Заурбек получил повышение во втором полулегком весе. Он поднялся на одну позицию. Теперь он занимает 13-е место.

Отметим, что в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин является обладателем титула чемпиона мира.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988545-meyirim-nursultanov-opustilsya-v-reytinge-ibf/