Головкин вошел в топ-5 рейтинга лучших боксеров мира

Геннадий Головкин. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин улучшил свое положение в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии BoxRec.com, передает NUR.KZ.

После обновления GGG вошел в топ-5, поднявшись на три строчки. Казахстанский профи-боксер с восьмого места переместился на пятое. Возглавляет рейтинг его последний соперник Сауль Альварес (Мексика).

1. Сауль Альварес (Мексика);

2. Дмитрий Бивол (Россия);

4. Александр Усик (Украина);

4 .Александр Усик (Украина);

5. Геннадий Головкин (Казахстан);

6. Энтони Джошуа (Великобритания);

7. Эррол Спенс-младший (США);

8. Наоя Иноуэ (Япония);

9. Шакур Стивенсон (США);

10. Деонтей Уайлдер (США).

Напомним, бой против "Канело" состоялся вчера, 18 сентября. Головкин уступил своему принципиальному сопернику решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988448-golovkin-voshel-v-top-5-reytinga-luchshih-bokserov-mira/