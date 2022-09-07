Боксер Жан Кособуцкий вернется на ринг в ноябре

Жан Кособуцкий. Фото: instagram.com/kossobutskiy

Выступающий в тяжелом весе непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий планирует следующий бой провести в ноябре в Германии, передает NUR.KZ.

Об этом 33-летний боксер рассказал на своей странице в Instagram.

"Друзья, те, кто ждет моего выхода на ринг. Думаю, он скоро состоится. Где-то в начале ноября в Германии. Соперник вроде определился - проспект с 16-ю боями, без поражений. Есть ориентир, куда двигаться", - заявил Кособуцкий в Stories.

Напомним, что на профессиональном ринге Жан Кособуцкий идет без поражений. В его активе 18 побед, причем 17 из них он завершил досрочно.

Также казахстанский боксер владеет титулом WBC International в тяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1986665-bokser-zhan-kosobutskiy-vernetsya-na-ring-v-noyabre/