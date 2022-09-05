Боксер Энди Руис победил Луиса Ортиса (видео)

Энди Руис. Фото: Harry How/Getty Images

В Лос-Анджелесе (США) состоялся вечер бокса, в главном бою которого встретились бывший чемпион мира в тяжелом весе Энди Руис-младший и Луис Ортис, передает NUR.KZ.

Запланированный на 12 раундов поединок продлился всю дистанцию.

По ходу встречи Энди несколько раз отправлял в нокдаун Ортиса. В целом, поединок получился конкурентным.

В результате единогласным решением судей (113:112, 114:111, 114:111) победу одержал Руис-младший.

Для мексиканского боксера эта победа стала 35-й (из них 22 нокаутом) в карьере при двух поражениях. Тогда как 43-летний кубинец Луис Ортис потерпел третье поражение на профи-ринге.

Благодаря этой победе Энди Руис-младший стал обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет британец Тайсон Фьюри.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1986236-bokser-endi-ruis-pobedil-luisa-ortisa-video/