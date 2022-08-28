Боксер Илья Очкин вернется на ринг 16 сентября в Москве

Илья Очкин. Фото: instagram.com/ilya_ochkin/

Выступающий в среднем весе казахстанский боксер-профессионал Илья Очкин узнал имя соперника и дату следующего поединка, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxrec.com.

По информации источника, Илья вернется на ринг 16 сентября в Москве (Россия). Его соперником станет представитель Узбекистана Эльдор Абдукодиров. Бой будет рассчитан на восемь раундов.

Напомним, что на профессиональном ринге Илья Очкин провел девять боев, в которых одержал семь побед (три из них нокаутом) и потерпел два поражения.

На счету узбекистанца Эльдора Абдукодирова десять побед (восемь нокаутом) и одно поражение в профи-боксе.

В предыдущем своем поединке, который прошел в декабре прошлого года, 26-летний казахстанский боксер победил азербайджанца Эльвина Ахундова техническим нокаутом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985287-bokser-ilya-ochkin-vernetsya-na-ring-16-sentyabrya-v-moskve/