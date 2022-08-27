Глава WBC продлил Тайсону Фьюри срок для принятия решения о своей карьере

Тайсон Фьюри. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Президент Всемирного боксера совета (WBC) Маурисио Сулейман официально объявил о предоставлении дополнительного времени британскому боксеру Тайсону Фьюри для принятия решения о дальнейшем развитии карьеры, передает NUR.KZ.

Об этом глава WBC сообщил в своих социальных сетях. Сулейман отметил, что причиной переноса дедлайна стала смерть двоюродного брата Фьюри Рико Бертона, погибшего от ножевого ранения.

"Беря во внимание трагедию, произошедшую в семье Фьюри, а также признавая ее, WBC в знак уважения к горю семьи решил перенести до пятницы 2 сентября срок принятия решение о дальнейшем развитии карьеры Тайсона",- озвучил Сулейман.

Напомним, Фьюри в апреле заявил о том, что повесит перчатки на гвоздь. В таком случае он должен освободить титул чемпиона WBC в супертяжелом весе. Пока же официально британец свое решение не подтвердил.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985223-glava-wbc-prodlil-taysonu-fyuri-srok-dlya-prinyatiya-resheniya-o-svoey-karere/