Есть дата: Бивол и Рамирес договорились о титульном поединке

Дмитрий Бивол. Фото: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (Россия) и обязательный претендент из Мексики Хильберто Рамирес пришли к соглашению о проведении титульного поединка, передает NUR.KZ со ссылкой на ESPN.

При этом уже названы дата и место проведения. Событие состоится в этом году 5 ноября. Принимать большой поединок будут Объединенные Арабские Эмираты.

Права на организацию боя должны были разыграться на промоутерских торгах. Однако стороны решили не доводить ситуацию до вынужденной развязки, договорившись до дедлайна.

Напомним, Бивол в последнем поединке одержал победу над мексиканцем Саулем Альваресом, который в сентябре сразится с казахстанцем Геннадием Головкиным. Россиянин просил отсрочку обязательной защиты титула WBA, но в организации запрос отклонили.

Рамирес в мае этого года нокаутировал немца Доминика Беселя, что и сделало его претендентом на пояс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1984194-est-data-bivol-i-ramires-dogovorilis-o-titulnom-poedinke/