Джошуа ответил на вопрос о завершении карьеры в случае поражения Усику в реванше

Энтони Джошуа. Фото: Julian Finney/Getty Images

Британский профессиональный боксер Энтони Джошуа прокомментировал возможное завершение карьеры в случае проигрыша украинцу Александру Усику в предстоящем реванше, передает Boxingscene.com.

Джошуа считает, что глупо говорить о подобном варианте развития его карьеры - он по-прежнему полон сил и желания.

"Я буду биться с одним из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. И это безумие - предлагать мне уйти в отставку. Что за ерунда?

Если люди действительно хотят, чтобы я ушел, тогда хорошо. Никому не навязываю иное мнение. Люди всегда задают вопросы. И они имеют на это право. Лично я все еще хочу соревноваться. Мне это нравится. Я люблю вызовы. Это непростая работа, но у меня есть воля, у меня есть силы и желание, чтобы продолжать",- заявил Джошуа.

Напомним, Усик и Джошуа проведут реванш в Саудовской Аравии 20 августа. На кону поединка будут стоять титулы WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1983809-dzhoshua-otvetil-na-vopros-o-zavershenii-karery-v-sluchae-porazheniya-usiku-v-revanshe/