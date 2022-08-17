Боксер Шынгысхан Тажибай вернется на ринг 22 октября в США

Шынгысхан Тажибай. Фото: instagram.com/academy_of_sports_krg/

Казахстанский профессиональный боксер Шынгысхан Тажибай свой следующий поединок проведет 22 октября в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), передает NUR.KZ со ссылкой на Boxrec.com.

Поединок пройдет в рамках первого полусреднего веса (до 63,5 кг) и будет рассчитан на шесть раундов. Имя соперника пока неизвестно.

Напомним, что свой предыдущий бой 30-летний казахстанский боксер провел в январе текущего года, уступив решением судей американцу Шинару Банчу. Это поражение стало первым для Шынгысхана в карьере.

Всего на профи-ринге Тажибай провел десять боев, в которых одержал девять побед (из них два завершил досрочно).

Интересно, что в профессиональном боксе Шынгысхан Тажибай дерется исключительно в Соединенных Штатах Америки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1983630-bokser-shyngyshan-tazhibay-vernetsya-na-ring-22-oktyabrya-v-ssha/