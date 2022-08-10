Мурат Гассиев - о тренировках с Головкиным: Он был примером для всех нас

Геннадий Головкин и Мурат Гассиев. Фото: instagram.com/gggboxing/

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе российский боксер Мурат Гассиев вспомнил совместные тренировки с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает Спорт-Экспресс.

По словам 28-летнего боксера, в тренировочном лагере Головкин был примером для всех.

- Ваш тренер Виталий Сланов рассказывал, что вы многое почерпнули у Геннадия Головкина, с которым находились в одном лагере.

- Если у начинающего боксера, пусть он уже и провел определенное количество боев, есть возможность потренироваться вместе с такими боксерами, как Геннадий Головкин, Артур Бетербиев, все вот эти чемпионы мира, нужно этой возможностью обязательно пользоваться. Я рад, что тренировался вместе с Геннадием. Он мне тогда очень много подсказывал, да и сейчас подсказывает. Мы всегда на связи, и он очень много помогал мне во время спаррингов, во время тренировок, рабочего процесса. Я видел много его спаррингов, смотрел, как он относится к тренировочному процессу. Много у него перенял. За что ему огромное спасибо.

— Чем удивлял вас Головкин?

— Своими дисциплиной и трудолюбием. Он был самым старшим в зале, но всегда делал все больше всех. Первым бегал, первым ускорение прибегал, больше всех подтягивался. Был примером для всех нас.

— Сколько подтягивался? Не вспомните?

— Очень много. Очень. Там все в совокупности: и подтягивания, и отжимания. Мы на него смотрели и не хотели от него отставать. Он был для нас всех примером.

Напомним, что Мурат Гассиев и Геннадий Головкин тренировались вместе в Big Bear (штат Калифорния, США) у американского специалиста Абеля Санчеса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1982639-murat-gassiev-o-trenirovkah-s-golovkinym-on-byl-primerom-dlya-vseh-nas/