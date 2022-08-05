Аида Сатыбалдинова уступила в бою за титул WBC International

Аида Сатыбалдинова. Фото: instagram.com/lady_sparta/

Казахстанская профессиональная боксерша Аида Сатыбалдинова проиграла непобежденной американке Челси Андерсон на вечере бокса в Монтебелло (штат Калифорния, США), передает NUR.KZ.

Запланированный на восемь раундов бой в легком весе продлился всю дистанцию. В итоге единогласным решением судей победу одержала Челси Андерсон (78-74, 77-75, 77-75). Также на кону стоял вакантный пояс WBC International.

Таким образом, Аида Сатыбалдинова потерпела третье поражение на профессиональном ринге при шести победах. Тогда как 31-летняя американка продлила свою победную серию до шести боев.

"Говорят, что наш бой был самым зрелищным. Скажу так, мне есть над чем работать, тем более, когда поединок делают не под тебя. Как бы я не спотыкалась, я все равно встану, отряхнусь и пойду дальше", - написала Сатыбалдинова в Instagram.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1981973-aida-satybaldinova-ustupila-v-boyu-za-titul-wbc-international/