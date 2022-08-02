"Обычный день в тренировочном лагере": Головкин показал подготовку к бою с Канело

Геннадий Головкин. Фото: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин показал подготовку к третьему бою с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем Альваресом, передает NUR.KZ.

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На своей странице в Instagram 40-летний казахстанский боксер выложил видео с тренировочного процесса в Калифорнии.

"Обычный день в тренировочном лагере", - подписал пост Головкин.

Напомним, что 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Геннадий Головкин проведет третий поединок против мексиканца Сауля Альвареса.

Ранее боксеры дважды встречались между собой. Если в первом бою была зафиксирована ничья, то во втором решением судей победил Канело.

Интересно, что трилогия состоится в рамках второго среднего веса (до 76 кг). Первые две встречи прошли в среднем дивизионе (до 72 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1981342-obychnyy-den-v-trenirovochnom-lagere-golovkin-pokazal-podgotovku-k-boyu-s-kanelo/