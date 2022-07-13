Геннадий Головкин: Поражение в бою с Биволом вернуло Канело к реальности

Геннадий Головкин мен Сауль Альварес. Фото: Ethan Miller/Getty Images

Известный казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал поражание Сауля Альвареса в бою против Дмитрия Бивола, сообщает Чемпионат.

"Зная некоторые детали, я думал, что этот бой состоится вне зависимости от исхода боя Бивол-Канело. А с другой стороны, поражение в последнем бою, вероятно, вернуло его к реальности. Возможно, оно научило его относиться к боксу более серьезно", — заявил Головкин.

Напомним, бой Бивола и Альвареса состоялся в начале мая. Поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжелой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1978261-gennadiy-golovkin-porazhenie-v-boyu-s-bivolom-vernulo-kanelo-k-realnosti/