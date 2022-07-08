"Он уже побеждал его": Энди Руис высказался о трилогии Канело - Головкин

Энди Руис. Фото: Carlos Tischler/Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе мексиканец Энди Руис дал прогноз на третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на FightHype.com.

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По словам 32-летнего тяжеловеса, Канело выигрывал у Головкина и на этот раз он также одержит победу.

"Я думаю, Канело успешно защитит пояса. Он уже побеждал Головкина, на этот раз, я считаю, он тоже выйдет победителем. Люди говорят, что Геннадий проведет лучший бой в своей карьере, но я не знаю.

Канело всегда сфокусирован и усердно тренируется. Знаю, что он отвлекался на гольф, но это тоже помогает - за счет этого он тренирует плечи", - заявил Руис.

Напомним, что третий бой между Канело и Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1977640-on-uzhe-pobezhdal-ego-endi-ruis-vyskazalsya-o-trilogii-kanelo-golovkin/