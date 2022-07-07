"Остановит до десятого раунда": тренер Бивола высказался о трилогии Канело - Головкин

Джоэль Диас. Фото: JOE KLAMAR/AFP via Getty Images

Тренер чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Джоэль Диас дал прогноз на третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxing247.com.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Американский специалист считает, что в третьем бою Сауль Альварес одержит досрочную победу.

"Четыре года прошло после последнего поединка Альвареса с Головкиным. За это время многое произошло, но самое главное, это Геннадий постарел.

Пришло время Канело показать, чего он стоит, ведь первые два боя были близкими. Я думаю, что на этот раз Альварес остановит Головкина до десятого раунда", - заявил тренер Бивола в интервью ProBoxingFans.

Напомним, что трилогия Канело - Головкин состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1977404-ostanovit-do-desyatogo-raunda-trener-bivola-vyskazalsya-o-trilogii-kanelo-golovkin/