Тренер Сауля Альвареса: Верю, что Канело может победить Бивола

Сауль Альварес. Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Тренер мексиканского спортсмена Сауля Альвареса Эдди Рейносо прокомментировал возможный реванш с российским боксером Дмитрием Биволом, сообщает Boxing News 24.

"Верю, что Канело может победить Бивола. Он способен подготовиться и выступить намного лучше. Я думаю, что мы были близки к победе в первом бою.

Мы проиграли два последних раунда, и это привело к поражению. Если мы лучше подготовимся к Биволу, то, несомненно, победим.

Конечно, мы даем ему гандикап. В ночь боя у Бивола было преимущество в весе. Несмотря на это, Альварес был конкурентным. Но такие поединки и вызовы обеспечивают тебе славу. Нам необходимо было это сделать.

Мы не смогли победить Бивола в первом бою, но попытаемся снова", – заявил Рейносо.

7 мая Канело проиграл Биволу единогласным решением судей.

Напомним, что в сентябре Головкин проведет третий бой с Канело.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1977184-trener-saulya-alvaresa-veryu-chto-kanelo-mozhet-pobedit-bivola/