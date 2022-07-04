Джонатон Бэнкс: Возраст Головкина беспокоит только журналистов

Геннадий Головкин и Джонатон Бэнкс. Фото: instagram.com/gggboxing/

Тренер чемпиона мира по версии WBA и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина Джонатон Бэнкс высказался о возрасте своего подопечного, передает Boxingscene.com.

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По словам американского специалиста, о возрасте казахстанского боксера беспокоятся только СМИ.

"Я думаю, что о возрасте Головкина беспокоятся только журналисты. Не думаю, что его соперников это волновало. Меня это тоже не беспокоит. Если я увижу, что он замедлился, то признаю это.

Но на данный момент, пока он мотивирован и работает изо всех сил, чтобы достичь цели, я не вижу причин останавливать его и обсуждать возраст", - заявил Бэнкс.

Напомним, что в апреле Геннадию Головкину исполнилось 40 лет. Следующий бой он проведет против мексиканца Сауля Альвареса 17 сентября в Лас-Вегасе (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1976907-dzhonaton-benks-vozrast-golovkina-bespokoit-tolko-zhurnalistov/