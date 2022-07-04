Головкин о завершении карьеры: Сложный вопрос, пока что я в деле

Геннадий Головкин. Фото: Cliff Hawkins/Getty Images

Чемпион мира по версиям IBF и WBA в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин высказался о возможном завершении спортивной карьеры, передает Boxingscene.com.

По словам 40-летнего казахстанца, пока он не планирует завершать карьеру боксера и с нетерпением ждет предстоящий бой с мексиканцем Саулем Альваресом.

"Я не думаю, что есть потолок, которого должен достигнуть. Не хочу забегать вперед. Мы будем планировать наши дальнейшие действия в зависимости от результатов. После поединка с Канело решим, что делать дальше.

Когда завершу карьеру? Сложный вопрос. Каждый день может принести что-то новое. После следующего поединка мы можем заглянуть в будущее и понять, какие возможности открываются перед нами в плане привлекательных боев и финансов. Я приму решение, когда придет время.

Трудно делать прогнозы. Я занимаюсь боксом, потому что мне это нравится. Когда ты уходишь на пенсию, то этому способствует не одна, а несколько причин. Пока что я в деле", - заявил Головкин.

Напомним, что Геннадий Головкин свой следующий бой проведет против мексиканца Сауля Альвареса 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1976897-golovkin-o-zavershenii-karery-slozhnyy-vopros-poka-chto-ya-v-dele/