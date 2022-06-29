Головкин: Это ведь Канело сдал положительный тест на допинг

Геннадий Головкин. Фото: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images

Чемпион мира по версии IBF и WBA в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин вспомнил проваленный допинг-тест Сауля Альвареса перед их вторым боем, передает Yahoo!Sports.

Напомним, что перед вторым поединком между боксерами в 2018 году у Канело был обнаружен допинг.

По этой причине второй бой был перенесен, а сам Альварес получил шестимесячную дисквалификацию от Атлетической комиссии штата Невады.

Головкин неоднократно упрекал мексиканского боксера за положительный допинг-тест.

"Я придерживаюсь своих слов, и беру полную ответственность за то, что говорю. Это ведь были не домысли, а реальные факты. Это ведь Канело сдал положительный тест на допинг, и он пытается придумать какие-то оправдания, обвинить в этом других людей. Я это называю клоунским поведением. Возможно, в его команде говорят, что пару раз сдать положительный тест на допинг - это не считается", - заявил Головкин.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1976205-golovkin-eto-ved-kanelo-sdal-polozhitelnyy-test-na-doping/