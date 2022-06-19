Аида Сатыбалдинова одержала шестую победу на профи-ринге

Аида Сатыбалдинова. Фото: instagram.com/lady_sparta/

Казахстанская профессиональная боксерша Аида Сатыбалдинова успешно вернулась на ринг после длительного перерыва, передает NUR.KZ.

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На вечере бокса в Коммерсе (штат Калифорния, США) Аида встретилась с Джейка Павилусом из Гаити. Запланированный на шесть раундов поединок продлился всю дистанцию.

В итоге единогласным решением судей (58-56, 58-56, 59-55) победу одержала Сатыбалдинова.

Для казахстанской спортсменки это уже шестая победа (из них два нокаутом) на профессиональном ринге при двух поражениях.

Отметим, что предыдущий свой бой Аида Сатыбалдинова провела в июле 2019 года, проиграв решением судей мексиканке Дайане Гонсалес.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1974726-aida-satybaldinova-oderzhala-shestuyu-pobedu-na-profi-ringe/