Ангелина Лукас опубликовала новые откровенные фотографии

Ангелина Лукас. Фото: instagram.com/angelina_lukas1997/

Известная казахстанская спортсменка опубликовала новые фотографии с отпуска, сообщает Instagram-аккаунт Лукас.

"Внешность - не главное. Главное - красота", - подписала фотографии казахстанская спортсменка.

Недавно Лукас выступила на чемпионате мира по любительскому боксу в Турции. Ангелина проиграла в первом же бою на турнире бразильской спортсменке Каролине де Альмейде.

Напомним что Ангелина Лукас является трехкратной чемпионкой Казахстана по боксу. С недавних пор она начала выступать в профессионалах. В дебютном поединке на профессиональном ринге казахстанская боксерша победила украинскую спортсменку Светлану Василевскую.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1971800-angelina-lukas-opublikovala-novye-otkrovennye-fotografii/