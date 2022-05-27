Сауль Альварес: Во втором бою с Биволом мои физические кондиции будут намного лучше

Фото: boxingscene.com

Известный мексиканский боксер Сауль Альварес прокомментировал возможный реванш с Дмитрием Биволом, сообщает DAZN Boxing.

"Наверняка я попытаюсь еще раз. Я очень азартный, очень настойчивый человек. Я пытался набрать вес и завоевать этот титул, но не смог. Однако мы попытаемся еще раз.

Только во втором поединке мои физические кондиции будут намного лучше, я подготовлюсь на 12 раундов", - заявил мексиканский боксер.

Напомним, что Сауль Альварес 8 мая неожиданно проиграл российскому боксеру Дмитрию Биволу единогласным решением судей. Дмитрий успешно защитил титул WBA Super в полутяжелом весе и нанес второе поражение Канело в профессионалах. Ранее мексиканец проигрывал только Флойду Мейвезеру.

17 сентября Сауль Альварес проведет третий поединок против Геннадия Головкина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1971248-saul-alvares-vo-vtorom-boyu-s-bivolom-moi-fizicheskie-konditsii-budut-namnogo-luchshe/