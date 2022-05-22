Боксер Жан Кособуцкий завоевал титул WBC International

Жан Кособуцкий. Фото: instagram.com/kossobutskiy

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (18-0, КО17) завоевал вакантный титул WBC International в тяжелом весе, передает NUR.KZ.

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На вечере бокса в Гамбурге (Германия) Жан досрочно остановил опытного Жоана Дюопа. Поединок продлился пять раундов, после чего Дюопа отказался продолжать встречу из-за травмы глаза. Как итог - победа Кособуцкого техническим нокаутом.

Таким образом, 33-летний казахстанец продлил свою победную серию и стал обладателем вакантного пояса WBC International в тяжелом весе.

Отметим, что эта победа стала 18-й для Кособуцкого на профессиональном ринге. Из них 17 он завершил досрочно. Тогда как Жоан Дюопа потерпел седьмое поражение в карьере при 39 победах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970439-bokser-zhan-kosobutskiy-zavoeval-titul-wbc-international/