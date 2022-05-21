Жанибек Алимханулы - новая звезда мирового бокса

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Завтра утром известный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы проведет бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO, сообщает NUR.KZ.

Соперником казахстанского боксера станет британский боксер Дэнни Дигнум. Вчера состоялась процедура взвешивания боксеров и традиционная дуэль взглядов. Алимханулы показал на весах 160 фунтов (72,57 килограмма), Дигнум — 159 фунтов (72,12 килограмма).

Жанибек Алимханулы идет в профессионалах без поражений. В его активе 11 побед, из них 7 он завершил досрочно. Его соперник Дэнни Дингум также не проигрывал на профи-ринге: 14 побед (8 нокаутом) и 1 ничья.

Дэнни Дигнум стал четвертым по счету соперником, которого WBO назначила соперником Алимханулы. Ранее от поединка с казахстанским боксером отказались: действующий чемпион мира WBO Деметриус Андраде, а также ведущие претенденты Эскива Фалькао и мексиканец Хайме Мунгия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970409-zhanibek-alimhanuly-novaya-zvezda-mirovogo-boksa/