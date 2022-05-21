Алимханулы и Дигнум прошли процедуру взвешивания

Жанибек Алимханулы и Дэнни Дигнум. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы и британец Дэнни Дигнум взвесились перед поединком за титул WBO Regular в среднем весе, передает NUR.KZ.

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Оба боксера успешно уложились в лимит среднего веса (до 72,6 кг). Жанибек на весах показал 72,5 кг, а Дэнни - 72,1.

Напомним, что поединок Алимханулы - Дигнум станет главным событием вечера бокса, который состоится 21 мая (22 мая рано утром по времени Нур-Султана) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

На кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе.

Отметим, что Алимханулы и Дигнум идут в профессионалах без поражений. На счету Жанибека 11 побед, семь из них он завершил досрочно. В активе Дэнни 14 побед (8 нокаутом) и одна ничья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970391-alimhanuly-i-dignum-proshli-protseduru-vzveshivaniya/